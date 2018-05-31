РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 31 мая. Жителей подмосковного Орехово-Зуева приглашают на бесплатные детские спектакли, которые пройдут в городском округе 1 июня, сообщается на странице Дома культуры Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на спектакли наших юных актеров! Первого июня, в День защиты детей, на сцене Дома культуры на площади Пушкина выступят детские театральные коллективы», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, зрителям покажут два спектакля режиссера Светланы Зязиной: «Заюшкина избушка» и «Веселые гномики». Мероприятие начнется в 11:30 по адресу: город Орехово-Зуево, площадь Пушкина, дом №4.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.