РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В деревне Марусино подмосковных Люберец неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнего, пытаясь завладеть его квадроциклом, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 30 мая.
«В Малаховский отдел полиции поступило заявление от жителя Люберец о том, что у его несовершеннолетнего сына неизвестный мужчина в деревне Марусино пытался отобрать квадроцикл. Мужчина напал на подростка», – сказал сотрудник.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства случившегося.
По словам очевидца событий, мужчина пробил голову подростку.
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