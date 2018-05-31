РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В деревне Марусино подмосковных Люберец неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнего, пытаясь завладеть его квадроциклом, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 30 мая.

«В Малаховский отдел полиции поступило заявление от жителя Люберец о том, что у его несовершеннолетнего сына неизвестный мужчина в деревне Марусино пытался отобрать квадроцикл. Мужчина напал на подростка», – сказал сотрудник.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства случившегося.

По словам очевидца событий, мужчина пробил голову подростку.