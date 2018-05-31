РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В многофункциональных центрах Балашихи появилась услуга по выдаче карт «Стрелка» для льготников, подать заявку можно на портале госуслуг, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В многофункциональных центрах городского округа Балашиха запущена услуга по выдаче карты «Стрелка» льготной тарификации («Стрелка» учащегося, «Стрелка» учащегося сельской местности, «Стрелка» льготная). Подача заявки осуществляется на региональном портале государственных услуг Московской области», - говорится в сообщении.

Эксплуатация системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья началась в феврале 2015 года. На сегодняшний день оборудованием для приема карты «Стрелка» оснащен весь подвижной состав «Мострансавто». «Стрелку» также принимают к оплате на транспортных средствах более 200 коммерческих и муниципальных перевозчиков Подмосковья, на карту можно записать билет или абонемент для проезда на пригородных электричках.