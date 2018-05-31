РИАМО - 31 мая. В подмосковных Химках девять членов банды обвиняются в организации и проведении азартных игр, пятерых из них оставили под домашним арестом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В городском округе Химки девять человек обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной в составе организованной группой Следственным отделом по городу Химки девяти лицам предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной организованной группой», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2018 года обвиняемые, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, согласно распределению ролей, для проведения азартных игр нашли помещения на территории Химок, в которых установили игровые терминалы.

Таким образом, соучастники организовали на территории округа проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», контролировали их работу и обеспечивали бесперебойный игровой процесс.

«По местам жительства обвиняемых и на складе следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России по Московской области проведено девять обысков, в ходе которых изъята вся необходимая документация, игровые терминалы, системные блоки и мобильные телефоны», – уточняется в сообщении.

По ходатайству следствия в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении пяти – домашний арест и с одного - взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.