РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Выставка-раздача кошек из приютов «Хочу домой» пройдет 2 июня во Дворце культуры подмосковной Балашихи, любой желающий сможет выбрать питомца и забрать его к себе, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Балашиха» 2 июня 2018 года к 12:00 мы привезем кошек из местных приютов и от кураторов, а также из близлежащих городов. Вы сможете выбрать себе питомца и подарить кому-то дом, любовь и тепло. Посмотрите на наших подопечных – каждый из них достоин любви, заботы и дома», - говорится в сообщении.

Также в этот день будет организована благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести изделия, сделанные руками волонтеров. Вырученные средства пойдут на оплату нужд животных из приюта. Кроме того, состоится сбор корма и необходимых вещей для животных. Гостей выставки ждет праздничный концерт.