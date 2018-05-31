РИАМО - 31 мая. Каждый год в Подмосковье более 130 тысяч человек обращаются к медикам с просьбой помочь бросить курить, при этом в регионе действует 68 специализированных медицинских кабинетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В медучреждения Московской области ежегодно обращаются более 130 тысяч человек с намерением бросить курить, из них порядка 90 тысяч за помощью в отказе от курения направляются в центры здоровья», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

По его мнению, курение является одной из самых острых проблем XXI века, с которой активно борются во всем мире.

«В Московской области созданы все условия для помощи жителям в отказе от этой вредной привычки. Например, в регионе функционируют 68 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения, каждый год их посещают порядка 29 тысяч пациентов», – отметил Марков.

Он добавил, что жители Подмосковья также могут обратиться за помощью в отказе от табака в центры здоровья. В регионе работает 36 таких центров, их специалисты дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование. За четыре месяца 2018 года в центры здоровья за консультацией первично обратились более 22 тысяч взрослых.

Тридцать первого мая отмечается Всемирный день отказа от курения, призванный привлечь внимание жителей всех стран мира к проблемам, связанным с этой привычкой. В 2018 году тема Всемирного дня отказа от курения – «Табак и болезни сердца».