РИАМО - 31 мая. Смертельная авария с участием велосипедиста произошла на трассе в подмосковном городском округе Луховицы, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 14:00 в городском округе Луховицы на 1 километре автодороги «Луховицы- АБЗ» насмерть сбили велосипедиста», - говорится в сообщении.
Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии