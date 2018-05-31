РИАМО - 31 мая. Смертельная авария с участием велосипедиста произошла на трассе в подмосковном городском округе Луховицы, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14:00 в городском округе Луховицы на 1 километре автодороги «Луховицы- АБЗ» насмерть сбили велосипедиста», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.