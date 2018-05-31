РИАМО - 31 мая. Московские археологи выяснили, что медный сосуд, в котором более 20 лет назад обнаружили клад с несколькими тысячами монет, оказался средневековым самогонным аппаратом, клад нашли во время раскопок в районе Гостиного двора в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Только на днях удалось установить, что медный кувшин — часть древнего самогонного аппарата. Он схож с частью аппарата, найденной в 2014 году в сибирском городе Мангазее. Этот полузакрытый горшковидный котел с широким закругленным плечиком, узким устьем, коротким прямым венчиком, с куполообразной крышкой-паросборником и двумя пароотводными трубками», - говорится в сообщении.

Все его детали изготовлены из меди. Котел высотой 23 сантиметра вмещал почти семь литров жидкости.

Принцип его работы таков: при нагревании залитой в котел браги под крышкой скапливалось около 0,6 литра летучих паров спирта, которые затем поступали в пароотводную трубку. В трубке, проходившей через колоду или бочку, набитую снегом или наполненную холодной водой, пары охлаждались и переходили в жидкое состояние. Затем спиртовой конденсат поступал в сосуд-приемник (вероятно, медное ведерко).

«Уникальность открытия обусловлена тем, что на сегодняшний день в отечественной археологии самогонные аппараты — огромная редкость. Они практически не описаны, отсутствует полномасштабный анализ. И теперь получается, что у москвичей есть прекрасная возможность посмотреть на такой исключительный образец этого изделия», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Археологические раскопки в центре Москвы проводили в 1996 году. Тогда в северной части атриума Гостиного двора обнаружили один из самых больших и ценных кладов города. Медный и глиняный кувшины были доверху наполнены монетами русской и европейской чеканки. Всего их было больше 95 тысяч — настоящая сенсация в московской археологии. Вместе с монетами спрятали и серебряные сосуды.

Деталь самогонного аппарата и другие находки выставлены в Музее археологии Москвы на Манежной площади.