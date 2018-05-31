РИАМО - 31 мая. В подмосковном Раменском прошла тематическая ярмарка «Товары регионов России», которую посетили около 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«ООО «Торговые ряды Раменское» информирует об успешно проведенной тематической ярмарке, организованной с 25 по 27 мая для реализации товаров повседневного спроса и продуктов питания с участием товаропроизводителей и КФХ из Московской, Владимирской, Саратовской, Ивановской, Липецкой, Белгородской и других областей под названием «Товары регионов России», - говорится в сообщении.

Всего на ярмарке было размещено 44 торговых места. Качество представленной продукции строго контролировалось представителями ветеринарной лаборатории. За время проведения не было выявлено ни одного случая некачественной продукции.

Двадцать шестого мая кроме ярмарочной торговли была проведена насыщенная праздничная программа с музыкальным сопровождением и выступлением артистов центра казачьей культуры «Вольная станица» (город Раменское).

«По примерным подсчетам ярмарку посетило около 10 тысяч человек», - добавляется в материале.