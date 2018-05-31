РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В микрорайоне Климовск Подольска на наличие клещей проверили места массового отдыха, в том числе у парка «Дубрава» и лесопарка «Дубки», в ходе проверки опасных насекомых не обнаружили, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (31 мая - ред.) подольским предприятием «Центр дезинфекции» было проведено обследование водоемов и мест массового отдыха на наличие клещей и личинок малярийного комара. Обследованию подверглись водоемы в микрорайоне Климовск по адресам: Фабричный проезд у дома №4; улица Климовская у дома №1; Красноармейская у дома №13; прибрежная зона реки Петрица; улица Зеленая у дома №32», - говорится в сообщении.

Также были проверены и места массового отдыха. В частности прогулочная зона парка культуры и отдыха «Дубрава», лесопарка «Дубки», Симферопольская аллея, тротуары вдоль улицы Симферопольская и Детский парк культуры и отдыха. По итогам проверки клещей и личинок малярийного комара обнаружено не было.