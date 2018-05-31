РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 мая. В четверг жительница подмосковного Дзержинского приобрела в магазине «Пятерочка» на улице Лермонтова в городском округе круассаны с плесенью, об этом она сообщила в группе «Подслушано в Дзержинском» в соцсети «ВКонтакте».

«Буквально минут 20 назад (31 мая – ред.) купила мини-круассаны «Шарлиз» со скидкой в «Пятерочке» у гимназии №4 (на улице Лермонтова – ред.). Продукт оказался с плесенью и отвратительным запахом. Будьте внимательны», – написала покупательница.

Представитель «Пятерочки» в социальных сетях Сергей Кузнецов пояснил, что на данный момент жительница не связывалась с ним, а пост был анонимным.

«Безусловно, в подобной ситуации покупатель имеет полное право осуществить возврат денежных средств за товар ненадлежащего качества, даже если чек при этом не сохранился. Если автор поста со мной свяжется и сообщит запрошенную в обсуждении информацию, то, конечно, на ее основании будет зарегистрировано обращение и проведена проверка в магазине, по результатам которой будут приняты соответствующие меры», – пояснил Кузнецов.