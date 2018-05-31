РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В городском округе Люберцы до 2019 года отремонтируют подъездные дороги к садово-некоммерческим товариществам, которые подали заявки на проведения работ, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В перечне в городском округе Люберцы имеется 41 подъездная дорога к СНТ. В настоящее время администрацией проводятся замеры данных дорог и составление документации для определения финансирования. До 15 июля 2018 года мы должны составить смету. До 2019 года мы планируем их отремонтировать», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также, все СНТ в городском округе Люберцы получат паспорт и в перспективе будет сформирована информационная система «Дачники Подмосковья». Кроме того, председатели СНТ получат письмо с просьбой сообщить о состоянии инфраструктуры и предложениями по реконструкции.

В настоящее время в Подмосковье ведется активная деятельность по социальному, инфраструктурному и транспортному обеспечению садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. По результатам обследования подъездных дорог к СНТ в Московской области выяснилось, что большая часть из них бесхозные. Около 80% подъездных дорог к дачам требуют ремонта, на 57% в 2018-2019 годах запланирован капремонт.