РИАМО - 31 мая. В Московском регионе в ночь на 2 июня ожидаются заморозки, до этого температура до отрицательных значений также понизится в первую ночь лета, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

После теплого начала недели в четверг температура воздуха едва достигнет 13-15 в столице и 11-16 градусов по области. Осадков не ожидается. В ночь на 1 июня температура понизится до 3-5 градусов в Москве (в центре будет до 7-9), по области - до 0-5 градусов, местами возможны заморозки до минус 3. Днем вновь прохладно: 12-14 градусов в мегаполисе и 9-14 в Подмосковье.

«В выходные дни температура начнет повышаться. В ночь на 2 июня пока еще 5-7 градусов в столице, 2-7 по области, местами заморозки до минус 1 градуса. Но уже днем воздух прогреется до 20-22 в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье. Осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Ночью 3 июня в Москве будет 11-13 градусов, в области — 8-13. Днем будет еще теплее, чем накануне – 23-25 и 20-25 градусов соответственно. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Дождь также ожидается в Московском регионе и 4 июня. Ночью прогнозируется 8-13 градусов, днем 20-25. 5 июня с выходом очередного циклона с севера, временами будет идти дождь. Ночью 8-13, днем 17-22 градуса.