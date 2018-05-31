РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В Красногорске на предприятии «Союзснаб» открыли интерактивный музей-галерею «Вкусная лаборатория», где детям в игровой форме рассказывают и показывают, как производят шоколад, какие бактерии нужны для изготовления кисломолочных продуктов и учат создавать ароматы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии музея приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, замглавы городского округа Красногорск Ростислав Мурзагулов, начальник управления по культуре и делам молодежи муниципалитета Галина Ковалева, начальник управления соцзащиты населения министерства соцразвития Московской области Лилия Гордон и другие.

«Здорово, что бизнес смело идет в социальные проекты. Правительство Московской области готово поддерживать социально-ориентированный бизнес. Есть специальные проекты, кредиты. У нас подписано соглашение с фондом «Наше будущее», и мы готовы рекомендовать ваш проект на получение там беспроцентного займа. Готовы поддержать проект информационно, чтобы о нем узнало как можно больше людей», - сказала Карисалова.

Юным посетителям музея предлагают пройти увлекательный двухчасовой квест, в разработке которого приняла участие компания «Клаустрофобия». Комнаты лаборатории в миниатюре повторяют цеха «Союзснаба». В игре дети знакомятся с производственным процессом, а в заключение готовят торт-конструктор, для приготовления которого не нужны высокие температуры.

«Мы не просто рассказываем детям о производстве и о том, откуда берутся продукты питания. Мы хотим, чтобы благодаря нашему проекту выросло поколение, которое осознанно подходит к выбору профессии. Возможно, наши юные гости в дальнейшем станут биологами, инженерами, технологами-разработчиками, кондитерами и так далее», - сказала руководитель департамента социальных проектов «Союзснаба» Любовь Кузякина.

Она подчеркнула, что в музее предполагается мягкая ценовая политика в отношении детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша компания социально-ориентирована. Недавно мы провели конкурс «Будущее России», в котором приняли участие около 100 детей и молодых взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Авторам лучших 10 картин по распоряжению руководителя компании Дениса Черникова были вручены сертификаты для прохождения реабилитационных процедур», - пояснила Кузякина.

Записаться на экскурсию можно на сайте «Вкусной лаборатории».