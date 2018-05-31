РИАМО - 31 мая. Власти Москвы согласовали проектную документацию на проведение капитального ремонта в семиэтажном многоквартирном доме в Богословском переулке, построенном в 1911 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Политика правительства Москвы направлена на повышение качества уровня жизни москвичей, модернизацию не только социальных и торгово-развлекательных объектов, но и улучшение состояния многоквартирных домов. Так, в центре Москвы в Богословском переулке отремонтируют дом 1911 года постройки. При этом архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями в рамках ремонтных работ предусмотрены очистка, оштукатуривание и окраска стен фасада, а также замена дверных блоков мусорокамер и дверей тамбура. Кроме того, предполагается установка новых металлических отливов и ремонт карнизов. Проектом запланировано обновление наружных оконных и дверных откосов, а также ремонт и замена поясков.

Капитальный ремонт лестничной клетки предусматривает демонтаж старых и монтаж новых оконных блоков, а также очистку, оштукатуривание и окраску оконных откосов и замену подоконных досок. В рамках ремонта запланировано обновление отделки стен и потолка на лестничной клетке и существующего покрытия пола лестничных площадок.

«Цоколь и приямки, а также балконы и карнизы очистят и окрасят по подготовленной поверхности, а окна в подвале заменят на новые. Также капитальный ремонт предусматривает устройство бетонного покрытия пола подвала, замену шибера мусоропровода, обработку стен и потолка биоцидным препаратом, окраску потолков, облицовку стен керамической плиткой на всю высоту и устройство нового покрытия полов с устройством гидроизоляции в помещениях мусорокамеры», - уточняется в материале.

В рамках ремонта электрощитовой заменят покрытие полов, а также произведут окраску стен и потолков.