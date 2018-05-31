РИАМО - 31 мая. Власти Москвы построят дорогу длиной 2 километра к 360 участкам садового некоммерческого товарищества «Ихтиандр» в подмосковном городском округе Ликино-Дулево, также дорогой будут пользоваться жители деревни Софряково, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В соответствии с государственным контрактом, заключенным государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие Московского региона», в начале второго квартала начато строительство подъездной автомобильной дороги от существующей автодороги «Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф» до СНТ «Ихтиандр» у деревни Софряково в городском округе Ликино-Дулево Московской области», – говорится в сообщении.

В результате транспортной и пешеходной доступностью будут обеспечены 1 076 человек на 360 участках СНТ «Ихтиандр», сформированного из льготной категории москвичей, очередников префектур Москвы. Также дорога обеспечит круглогодичный подъезд жителям деревни Софряково.

Автомобильная дорога будет иметь следующие технические показатели: протяженность дороги – 2 километра; ширина проезжей части – 6 метров, вид покрытия – железобетонные плиты.

Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы, которому подведомственно ГКУ «РМР», Владимир Жидкин, все этапы строительства дороги финансируются из бюджета города. Стоимость строительства составляет 66 миллионов рублей. Завершение строительства планируется на конец III квартала 2019 года.

«Власти столицы выделят около 2,5 миллиардов рублей за три года на развитие инфраструктуры и благоустройство СНТ. Недавняя встреча мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева в одном из подмосковных СНТ послужила отправной точкой усиления взаимодействия двух субъектов РФ в решении многих проблем садоводов. Сейчас в Москве и области рассматривают разные варианты комплексного благоустройства подмосковных садовых товариществ», – пояснил Жидкин.

Он напомнил, что за последние пять лет к СНТ подвели 78,8 километра дорог в Волоколамском и Раменском районах и городском округе Кашира Московской области. Также для дачников построили два водозаборных узла, обустроили 20 детских площадок и передали садовым товариществам 20 единиц специализированной техники. Деньги на развитие СНТ выделяются из бюджета города, в рамках Адресной инвестиционной программы.