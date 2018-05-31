РИАМО - 31 мая. В четверг в Подмосковье и Москве сохранится шквалистый ветер, его порывы стихнут только 1 июня, сообщается на сайте «Метеоновости».

Через Московский регион 30 мая проходил холодный атмосферный фронт. Он отметился в ночное время слабыми дождиками. Следы осадков наблюдались на ВДНХ. Отдельные капли дождя упали в поселке Северный. А в Измайлове количество ночных осадков составило 0,8 миллиметра, что тоже относится к разряду небольших. Погода в зоне холодного атмосферного фронта была ветреной. Отмечены порывы до 18 метров в секунду.

«Ветреная погода сохранится в Московском регионе 31 мая, но порывы ожидаются несколько слабее, 12-17 метров в секунду. И только в первый день лета ветер ожидается умеренным, 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что сильный ветер, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, сохранится в Московском регионе до вечера четверга. Причиной таких порывов стал интенсивный рост атмосферного давления.

До этого руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что 30 мая в столице из-за сильного ветра получили травмы двое человек.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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