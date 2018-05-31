РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Скульптуру оленей из городского парка Балашихи отреставрировали, покрасили и перевезли на аллею на улице Крупской, сообщила «РИАМО в Балашихе» местная жительница Лиса Тарева.

Жители Балашихи считают оленей неофициальным символом города. Скульптура появилась вместе с открытием центрального парка культуры и отдыха в 1953 году. Практически у каждого горожанина есть памятное фото с данной скульптурной композицией. В 90-е годы парк был разорен, а скульптура сильно испорчена. Во время реконструкции парка в 2017 году встал вопрос о будущем символа.

«Как нам сказали, олени не вписываются в новую концепцию парка. Поэтому мы решили их забрать и отреставрировать. Вывозили оленей по одному в ковше экскаватора. Спасибо сотрудникам управляющей компании «Квант-7», которые сначала вывезли оленей, а затем соорудили постамент и установили их на новом месте – на аллее по улице Крупской», – сказала Тарева.

Все свободное время женщина самостоятельно занималась очисткой скульптуры, а затем собрала в соцсетях необходимую сумму и отвезла скульптуру в мастерскую на реставрацию.

«Мы купили грунт, специальную краску, и вот результат: олени прекрасны!» – сказала Тарева.

Второго июня в 12:00 жители планируют устроить торжественное открытие скульптуры и праздник для всех, кто принял участие в судьбе оленей.