РИАМО - 31 мая. Днем в четверг порывы ветра в столице усилились до 15 метров в секунду, температура составляет 11-13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северного ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12-13 градусов, Северном 11-13 градусов, Северо-восточном 11-13 градусов, Восточном 10-12 градусов, Юго-восточном 12-13 градусов, Южном 11-13 градусов, Юго-западном 12-13 градусов, Западном 11-12 градусов, Северо-западном 12 градусов», — говорится в сообщении.

Порывы в 15 метров в секунду зафиксировали на территории новой Москвы. Там и в Зеленограде температура составляет 11-13 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщали, что сильный ветер, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, сохранится в Московском регионе до вечера четверга. Причиной таких порывов стал интенсивный рост атмосферного давления.

До этого руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что 30 мая в столице из-за сильного ветра получили травмы двое человек.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.