РИАМО - 31 мая. В подмосковном Ступине к середине будущего года построят четырехэтажный торговый центр, разрешение на строительство выдало министерство строительного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство торгового центра в микрорайоне «Б» города Ступино. Застройщиком выступает Ступинское потребительское общество.

«Инвестиции в проект составят порядка 350 миллионов рублей. После ввода в эксплуатацию будет создано 80 рабочих мест. Завершение строительства планируется во втором квартале 2019 года», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

В составе четырехэтажного торгового центра разместятся помещения торгового и административного назначения, предприятия питания и сферы услуг, а также помещения энергетического и сантехнического назначения. На прилегающей территории обустроят открытую автостоянку, а также места для отдыха, выполнят озеленение.