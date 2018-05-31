РИАМО - 31 мая. Конкурс рисунков на тему «Рассчитывайся за ЖКУ каждый месяц – рассчитывай на ЖКУ каждый день» стартовал в Подмосковье, сообщается на сайте Московского областного единого информационно-расчетного центра (МособлЕИРЦ).

В июне Единому информационно-расчетному центру Московской области исполняется 5 лет. Задача, стоящая перед МособлЕИРЦ, – способствовать наведению порядка в расчетах за ЖКУ, снизить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, обеспечить надежность и скорость прохождения платежей – выполняется расчетным центром вместе с партнерами.

«В преддверии юбилея МособлЕИРЦ объявляет конкурс рисунков на тему «Рассчитывайся за ЖКУ каждый месяц – рассчитывай на ЖКУ каждый день». К конкурсу приглашаются все желающие, независимо от места проживания, работы, возраста и степени владения искусством рисования, в том числе – дети», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, рисунки необходимо принести в ближайший клиентский офис МособлЕИРЦ (адреса офисов – по ссылке) либо направить по электронной почте: skk@mosobleirc.ru до 14 июня 2018 года. О поощрениях и призах победителям конкурса МособлЕИРЦ сообщит дополнительно.