РИАМО – 31 мая. Курс евро, установленный Банком России на 1 июня, вырос почти на шесть копеек по сравнению с курсом на четверг и составил 72,58 рубля, передает в четверг Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 5,95 копейки, до 72,58 рубля, курс доллара уменьшился на 57,49 копейки, до 62,01 рубля», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 28,94 копейки, составив 66,77 рубля.

Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи снижался на 0,1%, до 2296 пунктов. Индекс РТС повышался на 0,6%, до 1170 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,5%, до 77,31 доллара США за баррель.