РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мая. В подмосковных Котельниках в четверг состоялось открытие летней оздоровительной кампании для школьников, в ее рамках посещать лагеря будут более 300 детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественная линейка в честь открытия летней оздоровительной кампании прошла у дома культуры «Силикат».

«Сегодня (31 мая – ред.) в Котельниках стартовала летняя оздоровительная кампания. Лагеря будут работать в течение июня на базе всех школ города. Их посетят более 300 детей, для которых подготовлены многочисленные мероприятия. Например, 1 июня в торговом центре «МЕГА Белая Дача» пройдет интерактивная игра. Ребят каждый день ждут новые и интересные программы», - сказал заместитель главы администрации Котельников по социальным вопросам Андрей Булгаков

Он отметил, что дети в рамках летней оздоровительной кампании посетят Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, побывают в конно-спортивном клубе, покатаются на байдарках в рамках туристического слета, примут участие в чемпионате лагеря по футболу. Булгаков добавил, что также в лагерях пройдут театральные и танцевальные фестивали, творческие занятия, подвижные игры, экологические викторины. Центральным мероприятием станет акция «Вахта памяти» с участием школьников города и артистов московских мюзиклов.

«Желаю ребятам хорошего отдыха, успехов, найти новых и верных друзей. Надеюсь, что программу, которую мы подготовили в этом году, они запомнят надолго», - подчеркнул Булгаков.

Летние лагеря в школах Котельников будут работать с 9:00 до 18:00 с 31 мая по 29 июня. В них отдохнут более 300 детей. Кроме того, около 50 человек поедут оздоравливаться в Крым, а также посетят международный палаточный лагерь в республике Беларусь.