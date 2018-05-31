РИАМО - 31 мая. На выборах губернатора Московской области планируется применять механизм сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту фактического нахождения, сообщила журналистам в четверг председатель Избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина.

«Появляются новые проекты, например, такие как «Мобильный избиратель». Если вы помните, в ходе выборов президента Российской Федерации этот проект был активно внедрен на территории области и позволил сотням тысяч человек проголосовать по месту их фактического нахождения. Эта практика будет реализовываться и дальше, будет использоваться, в том числе, на выборах губернатора Московской области в сентябре», - сказала Хаймурзина.

Мособлдума ранее внесла изменения в закон о выборах губернатора Московской области. Теперь жители Подмосковья, которые в день выборов не будут находиться в регионе, смогут проголосовать в другом субъекте. Пока речь идет о Москве и таких столичных объектах, как больницы, железнодорожные узлы, аэропорты и Центральный телеграф.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования. Официально дату проведения выборов в регионе утвердят 7 июня.

Ранее действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.