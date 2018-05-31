РИАМО - 31 мая. Тела 27-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили лежащими в кровати одной из квартир дома в деревне Дрожжино Ленинского района, следователи изъяли с места происшествия белый порошок, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Московской области.

«По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. С места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета», - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, в настоящее время запланировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.