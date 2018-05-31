РИАМО - 31 мая. Городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в Москве окажет необходимую поддержку в производстве шести фильмов, кинопроизводителям помогут организовать съемки на тех или иных локациях, сообщил журналистам в четверг замруководителя департамента культуры столицы Владимир Филиппов.

«Московская кинокомиссия собирается раз в две недели, до этого «Москино», которое является единым оператором по поддержке всех киносъемок и кинопроизводителей в Москве, отрабатывает все технические вопросы. Сегодня все картины, которые мы обсудили, получили принципиальную поддержку. Заявители одной картины (сериал «Мститель» - ред.) сами снялись, потому что они не понимают локации, а вследствие кинокомиссия не может передать информацию департаментам», - сказал Филиппов.

Согласно материалам к заседанию, рассмотрены и одобрены заявки на съемку фильмов «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Бабушка легкого поведения - 2», сериалов «Галка и Гамаюн», «Пекарь и Красавица», «Проспекты», «Смерш. Продолжение», а также рассмотрена заявка о поддержке съемочного процесса сериала «Мститель».

«Все представители из органов исполнительной власти получили эту информацию, и в ближайшие дни получат протокол о том, что эти работы на уровне Московской кинокомиссии поддержаны. После чуть больше недели каждый из органов власти дает свое согласование и предложение, как минимально болезненно для обычной жизни города, но максимально доброжелательно к кинопроизводителям съемки в тех или иных локациях обеспечить. Можно сказать, что те работы, которые мы сегодня обсудили, за исключением одной, заявители которой сами решили доработать локации, уже поддержаны кинокомиссией», - отметил Филиппов.

В середине мая столичная кинокомиссия уже поддержала съемки фильмов «Трезвый водитель», «Она», «Ревность», «Полярный-17», сериалов «Между нами девочками-2», «Метод-2» и картины про советского футболиста Эдуарда Стрельцова.