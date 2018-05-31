РИАМО - 31 мая. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин наградит 17-летнего жителя подмосковного Одинцова медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Учащийся «Столичного бизнес колледжа», житель подмосковного Одинцова Никита Калеманов удостоен ведомственной медали МЧС России «За отвагу на пожаре». Награду юному герою вручит начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин. Церемония состоится в стенах учебного заведения, где учится Никита, в присутствии всех учащихся и педагогов», - говорится в сообщении.

Героический поступок Никита Калеманов совершил 15 декабря 2017 года во время пожара в своем доме. Ночью в доме на Советской улице в Одинцове загорелась квартира на восьмом этаже. Жильцы дома эвакуировались, а юноша спустился в горящую квартиру, чтобы оказать помощь тем, кто в этом нуждался. В условиях плохой видимости и гари, он обнаружил женщину, которую смог вынес на улицу, и, убедившись, что ей ничего не угрожает, побежал оповещать о пожаре других жильцов.