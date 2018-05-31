РИАМО – 31 мая. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли международный фестиваль «Интермузей», на котором представлены проекты музеев России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры России.

Церемония открытия прошла на главной сцене в павильоне №75 на ВДНХ. Голодец поздравила всех участников «Интермузея» с 20-летним юбилеем, подчеркнув, что фестиваль дает старт новым проектам.

«Я благодарю всех руководителей музеев, личный вклад каждого директора, потому что те цифры и те результаты нашей работы, которые мы сегодня имеем, говорят сами за себя. За прошлый год у нас в музеях побывало 125 миллионов посетителей, и мы понимаем, что это абсолютно разные категории граждан - и дети с родителями, и люди старшего поколения. И для каждого в музее находится увлекательное занятие», – сказала Голодец.

Мединский в свою очередь поблагодарил музейное сообщество, ВДНХ и передал поздравления работникам музейной отрасли от мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы будем продолжать «Интермузей». Мы хотим, чтобы он наполнялся новыми смыслами, все больше и больше становился не просто самопрезентацией новых музейных проектов, но и площадкой по обмену интересным опытом, технологиями, навыками, кадрами. Хотим, чтобы «Интермузей» стал ведущим профессиональным музейным форумом. В идеале не только в России, но и во всем мире», – отметил Мединский.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, форум является не только площадкой, где презентуют проекты, но и местом дискуссий, обсуждения острых проблем. По его мнению, «Интермузей» выполняет важную роль в сохранении единого музейного пространства России.

Международный фестиваль «Интермузей» – главное музейное событие года в России. Юбилейный XX форум будет проходить в столице до 3 июня. Он объединил около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На 12 фестивальных площадках пройдет более 250 мероприятий деловой, культурной и детской программ. Основные события состоятся в павильоне №75, а также на двух партнерских площадках – в Павильоне Книги (№516, ВДНХ) и в Музее космонавтики (проспект Мира, 111). На закрытии 3 июня будут объявлены лауреаты конкурса «Интермузея» на лучшие проекты, реализованные музеями. В финале по четырем номинациям представлено 20 проектов, пять музеев претендуют на Гран-при.

На главной сцене павильона №75 пройдут джазовые и хореографические концерты, мюзиклы, публичные интервью.

Фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года.