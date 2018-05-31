РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 мая. Власти подмосковного Дзержинского до 14 июня планируют завершить реконструкцию Лазуринского бульвара, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящий момент на Лазуринском бульваре без устали трудятся рабочие. Сроки соблюдаются, реконструкция должна быть завершена через две недели (до 14 июня – ред.)», – сказал глава Дзержинского Виталий Панаморенко.

Он отметил, что дополнительные парковочные карманы уже оформлены, остается только уложить асфальт. За счет реконструкции бульвара там появилось еще 20 машино-мест. Также здесь сделают пешеходную дорожку и реконструируют часть прилегающих дворов.

В начале апреля на Лазуринском бульваре выполнили комплекс работ по реконструкции инженерных коммуникаций.