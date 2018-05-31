РИАМО - 31 мая. Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» задержали уроженца Средней Азии, в машине которого нашли и изъяли около 5 килограммов наркотиков, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 33-летнего уроженца одного из государств Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотиков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При досмотре автомашины злоумышленника полицейские в тайнике, расположенном под задним крылом, обнаружили и изъяли шесть свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином общей массой около 5 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.