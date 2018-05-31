РИАМО - 31 мая. В Москве на проспекте мира столкнулись две машины, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили травмы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ ГИБДД России по столице.

По его словам, столкновение произошло по адресу: проспект Мира, 150.

«По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.