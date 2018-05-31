РИАМО - 31 мая. В трех округах Москвы в 2018 году ввели три внебюджетных спортивных объекта, до конца 2018 года планируется ввести еще четыре спорткомплекса, построенных за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики стлолицы.

«Инвестиционный годовой план по вводу спортивных объектов на территории Москвы выполнен практически на 45%. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построен в СВАО, в Марьиной роще. Многофункциональный комплекс с оздоровительным центром и бассейном инвестор ввел в апреле в районе Косино-Ухтомский, ВАО. В марте разрешение на ввод получил спортивный корпус в составе офисно-гостиничного комплекса в поселке Остафьево в Новомосковском округе Москвы», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он обратил внимание, что обеспеченность каждого округа столицы спортивными объектами, популяризация здорового образа жизни поставлены мэром Москвы Сергеем Собяниным в приоритет градостроительного развития мегаполиса. При этом огромное внимание уделяется не только строительству объектов спорта высших достижений, но и для занятия массовым спортом.

В 2018 году к вводу запланированы семь объектов спорта за счет внебюджетных источников финансирования.