РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Образовательные лекции и мастер-классы пройдут в парках подмосковных Люберец в рамках летнего лагеря для мам, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

«Летний лагерь мам – новый проект от сообщества городского округа Люберцы «Мама Оффлайн». Три месяца мамы будут встречаться с разными специалистами, получать новые знания, общаться, пробовать себя в новых направлениях на наших мастер-классах, и проводить весело время на развлекательных встречах. Встречаемся в парках города – «Наташинские пруды» и Центральном», – сказала Муравьева.

Первая встреча пройдет 4 июня в центральном парке культуры и отдыха с 12:00 до 13:00. Финансист расскажет собравшимся, как правильно вести семейный бюджет. Седьмого июня в парке «Наташинские пруды» с 11:30 до 14:00 состоится фотопрогулка. Одиннадцатого июня в 11:00 мам приглашают на встречу со стоматологами в парк «Наташинские пруды».

Фитнес-тренировка для мам с детьми состоится 14 июня в 12:30 в Центральном парке, 18 июня в 11:00 в центральном парке фотограф расскажет, как правильно фотографировать ребенка. В парке «Наташинские пруды» 21 июня в 12:00 кондитер проведет мастер-класс по выпечке тортов.

Детский психолог встретится с участницами лагеря 25 июня в 11:00 в парке «Наташинские пруды», 28 июня мамы с детьми старше четырех лет смогут посетить экскурсию в Люберецкую пожарно-спасательный часть. Сбор экскурсантов в 11:30 в центральном парке.