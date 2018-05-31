РИАМО – 31 мая. На территории России свыше 4 тысяч пляжей будут готовы принять отдыхающих этим летом, сообщил журналистам в четверг начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Амаяк Нуникян.

«Всего в этом году готовятся к открытию 4095 пляжей. В настоящее время функционируют 705 пляжей», - сказал Нуникян.

Он отметил, что госинспекцией по маломерным судам осуществляются рейды, патрулирование и различные профилактические мероприятия на водных объектах, где отдыхают граждане.

«Мы выявляем необорудованные для купания места и направляем информацию в местные органы власти для принятия решения», - добавил Нуникян.

По его словам, на водных объектах в России в 2017 году в течение лета было зарегистрировано более 1,5 тысяч происшествии, в результате которых погибли свыше 1,3 тысячи человек и из них только трое на оборудованных пляжах.

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