РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В нескольких домах на Тепличной улице Подольска не могут возобновить подачу горячей воды после планового отключения из-за долга управляющих компаний котельной, который превышает 30 миллионов рублей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отключение горячей воды. Он отметил, что в некоторых домах на Тепличной улице нет горячей воды более двух недель. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов отметил, что с 11 по 25 мая горячее водоснабжение было отключено из-за профилактических работ, однако из-за долгов УК перед котельной ООО «Радуга-Хит» и соответственно возникшей задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва», подачу горячей воды так и не возобновили.

«За указанный период (с 11 по 25 мая – ред.) долг управляющих компаний за поставленные ООО «Радуга-Хит» услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения сократился на 7,8 миллионов рублей. Однако на 25 мая управляющие компании ООО «ЭК-ТЕКС» и ООО «ЖЭУ Подольск» не исполнили свои обязательства перед ООО «Радуга-Хит» и имели общий суммарный долг более 30 миллионов рублей. В настоящее время на котельной ООО «Радуга-Хит» запирающие устройство на газ опломбированы. Подача газа возобновится после оплаты предприятием долга, который составляет 12 миллионов рублей», – сказал Скоморохов.

Для решения данного вопроса городской администрацией был организован ежедневный контроль по оплате УК задолженности с заслушиванием их руководителей, а также были направлены обращения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, Подольскую городскую прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию.