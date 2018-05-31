Как сделать перерасчет оплаты за ЖКУ в Московской области

Почему могут меняться суммы к оплате?
Как пояснили РИАМО в Службе корпоративных коммуникаций ООО «МосОблЕИРЦ», есть несколько причин того, что суммы оплаты за ЖКУ могут меняться:
- изменение тарифов ЖКХ;
- в единый платежный документ (ЕПД) включена новая услуга;
- житель не передал или неправильно передал показания приборов учета либо прибор учета вышел за межповерочный интервал (в таких случаях расчет платы производят исходя из среднемесячного потребления, а затем – с учетом тарифа и норматива);
- в некоторых случаях в ЕПД по поручению управляющей компании включаются доначисления по отдельным услугам за предыдущие периоды;
- житель оплатил ЖКУ позже установленного срока, и его оплата не зачлась в текущем расчетном периоде, а «повисла» долгом.
Каждый случай индивидуален, и специалисты МосОблЕИРЦ помогут разобраться в той ситуации, которая сложилась по конкретному адресу, по конкретному лицевому счету.
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Что делать?
Большинство жильцов МКД на территории Московской области являются клиентами Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ), который формирует Единый платежный документ (ЕПД).
Если вы не являетесь клиентом МосОблЕИРЦ, следует обращаться в свою управляющую организацию.
1. Обратиться в офис МосОблЕИРЦ
Если сумма к оплате в текущем месяце отличается от суммы, выставленной за те же услуги в предыдущем месяце, можно проверить корректность начислений, обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ либо в свою управляющую компанию.
Для перерасчета жители Подмосковья – клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться в ближайший клиентский офис МосОблЕИРЦ, адреса и часы работы которых можно найти на сайте, или направить заявление о перерасчете через «Личный кабинет» клиента на сайте МосОблЕИРЦ .
Также можно через контактный центр по телефону: 8 800 555 07 69.
2. Обратиться в УК
Чтобы не терять время и усилия, важно знать, что МосОблЕИРЦ как платежный агент управляющей компании производит начисления и расчеты исходя из тех данных, которые предоставила управляющая компания. Поэтому ряд вопросов, в том числе связанных с качеством коммунальных ресурсов и жилищных услуг, необходимо адресовать непосредственно в УК.
3. Передать текущие показания
Если абонент не передал показания ИПУ или передал их некорректно, в следующем расчетном периоде абоненту следует передать текущие показания счетчика. Это можно сделать любым удобным способом
- через Личный кабинет;
- на приеме у специалиста или через терминалы и ящики для приема показаний в офисах ООО «МосОблЕИРЦ»;
- по телефону контактного центра: 8 800 555 07 69.
Если передать показания прибора учета через «Личный кабинет» или терминал, перерасчет будет произведен автоматически.
Если начисленная сумма превышает плату за реально потребленный ресурс, то в следующие расчетные периоды она будет распределяться в счет оплаты этого ресурса до тех пор, пока не выйдет в «ноль»: начисленное станет равно потребленному.
При отсутствии показаний ИПУ в первые три месяца абоненту будет произведен расчет по среднемесячному потреблению, затем – с учетом тарифа и норматива.
4. Произвести поверку счетчика
Если показания не были учтены из-за выхода прибора учета за межповерочный интервал или окончания срока эксплуатации, необходимо произвести поверку, замену приборов учета и предоставить в МосОблЕИРЦ соответствующие документы (акт о поверке или вводе в эксплуатацию).
Как правильно передавать показания счетчиков?
Передавая показания счетчиков воды, следите за тем, чтобы данные по холодной и горячей воде не поменялись местами. Сообщать необходимо только целое число, до запятой. Как правило, это трехзначный показатель для счетчиков воды и четырехзначный – для электросчетчиков. Дробные значения к расчетам не принимаются. Значение показаний за текущий месяц не может быть меньше значений показаний, переданных в предыдущем периоде.
Важно соблюдать сроки передачи показаний, поскольку расчетная система прекращает принимать показания за несколько дней до формирования платежных документов. Если показания поступают позднее установленных сроков, они будут учтены лишь в следующем расчетном периоде.
Сроки приема и учета показаний приборов учета холодной и горячей воды по муниципалитетам Подмосковья можно посмотреть здесь, а также уточнить в своей УК или в территориальном управлении МосОблЕИРЦ.
По электроэнергии установлены единые сроки передачи показаний – с 15-го по 26-е число ежемесячно.
Подробно о том, как формируется ЕПД в Подмосковье, читайте здесь.
Порядок расчета оплаты за ЖКУ
Порядок расчета стоимости коммунальных услуг определен постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.
Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета (ИПУ), житель оплачивает только фактически потребленный объем услуг.
При отсутствии ИПУ плата рассчитывается исходя из тарифов и нормативов. В Московской области тарифы устанавливает областной Комитет по ценам и тарифам. Нормативы потребления устанавливаются распорядительным документом органов местного самоуправления, зависят от степени благоустройства домов, в том числе вида и износа внутридомовых инженерных систем, этажности, оснащенности санитарно-техническим оборудованием, и поэтому могут различаться в пределах одного населенного пункта.
Что такое ОДН?
Также взимается плата за общедомовые нужды (ОДН) – те ресурсы (электроэнергия, отопление, горячее и холодное водоснабжение, сточные воды), которые используются в местах общего пользования, например, в помещении для консьержа.
Плата за ОДН отражается в ЕПД либо отдельной строкой, либо входит в услугу «содержание жилого помещения».
Расчет платы за ОДН также зависит от наличия или отсутствия общедомового прибора учета.
Если в доме установлен счетчик, то общий принцип такой: из объема потребленных ресурсов по общедомовому прибору учета (предоставляется УК) вычитается объем, который сложился из показаний индивидуальных приборов учета, оставшийся объем ресурсов делится на общую площадь дома и умножается на площадь квартиры.
Если общедомового счетчика нет, объем потраченного ресурса рассчитывается исходя из норматива, установленного Министерством ЖКХ Московской области, и тарифа, пропорционально площади жилого помещения.
Если у вас переплата или задолженность
Единый платежный документ (ЕПД) – это документ, где сведены воедино несколько отдельных счетов на оплату услуг от различных поставщиков: электроэнергии, тепла, воды, газа и т. д.
Расчет начислений ведется по каждой услуге/поставщику отдельно. В графе «задолженность/переплата (-) на начало периода» клиент видит состояние оплаты каждой услуги. Переплата обозначена знаком «-».
При наличии переплаты, превышающей текущие начисления по услуге, в графе «Итого к оплате» по данной услуге будет выставлен «0». Переплата по одной услуге (например, «холодное водоснабжение») не может быть учтена на другие услуги (например, «электроснабжение» или «отопление»).
Допустим, зафиксирована переплата по услуге «холодное водоснабжение» в размере 500 рублей, в текущем месяце за эту услугу начислено 250 рублей. С учетом переплат и начислений в текущем месяце вы оплатите за холодное водоснабжение 0 рублей. В следующем месяце стоимость услуги «холодное водоснабжение» снова будет уменьшена на оставшуюся сумму переплаты, и так до того момента, когда переплата станет равна нулю.
Согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253, если поступившая сумма оплаты меньше начисленной, она распределяется пропорционально всем видам услуг. Оплачивая сумму меньше начисленной, плательщик создает задолженность по всем услугам, включенным в ЕПД.
Единственным исключением является плата за добровольное страхование, в связи с чем в ЕПД включаются две суммы: с учетом и без учета платы за страховку.
Важно соблюдать сроки оплаты ЖКУ. Для получения ЕПД с учетом произведенных оплат платеж необходимо произвести до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом.
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