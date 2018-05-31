Как сделать перерасчет оплаты за ЖКУ в Московской области

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© пресс-служба зампреда правительства МО Дмитрия Пестова

Большинство жильцов МКД на территории Московской области являются клиентами Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ), который формирует Единый платежный документ (ЕПД).

Если вы не являетесь клиентом МосОблЕИРЦ, следует обращаться в свою управляющую организацию.

1. Обратиться в офис МосОблЕИРЦ

Если сумма к оплате в текущем месяце отличается от суммы, выставленной за те же услуги в предыдущем месяце, можно проверить корректность начислений, обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ либо в свою управляющую компанию.

Для перерасчета жители Подмосковья – клиенты МосОблЕИРЦ могут обратиться в ближайший клиентский офис МосОблЕИРЦ, адреса и часы работы которых можно найти на сайте, или направить заявление о перерасчете через «Личный кабинет» клиента на сайте МосОблЕИРЦ .

Также можно через контактный центр по телефону: 8 800 555 07 69.

2. Обратиться в УК

Чтобы не терять время и усилия, важно знать, что МосОблЕИРЦ как платежный агент управляющей компании производит начисления и расчеты исходя из тех данных, которые предоставила управляющая компания. Поэтому ряд вопросов, в том числе связанных с качеством коммунальных ресурсов и жилищных услуг, необходимо адресовать непосредственно в УК.

3. Передать текущие показания

Если абонент не передал показания ИПУ или передал их некорректно, в следующем расчетном периоде абоненту следует передать текущие показания счетчика. Это можно сделать любым удобным способом

- через Личный кабинет;

- на приеме у специалиста или через терминалы и ящики для приема показаний в офисах ООО «МосОблЕИРЦ»;

- по телефону контактного центра: 8 800 555 07 69.

Если передать показания прибора учета через «Личный кабинет» или терминал, перерасчет будет произведен автоматически.

Если начисленная сумма превышает плату за реально потребленный ресурс, то в следующие расчетные периоды она будет распределяться в счет оплаты этого ресурса до тех пор, пока не выйдет в «ноль»: начисленное станет равно потребленному.

При отсутствии показаний ИПУ в первые три месяца абоненту будет произведен расчет по среднемесячному потреблению, затем – с учетом тарифа и норматива.

4. Произвести поверку счетчика

Если показания не были учтены из-за выхода прибора учета за межповерочный интервал или окончания срока эксплуатации, необходимо произвести поверку, замену приборов учета и предоставить в МосОблЕИРЦ соответствующие документы (акт о поверке или вводе в эксплуатацию).