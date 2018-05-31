РИАМО - 31 мая. В Московской области планируют создать Избирательный кодекс Подмосковья, который будет регулировать проведение выборов на территории региона, сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«У нас есть замысел, мы с коллегами предварительно это обсуждали. Мы говорим о том, что мы активно обсуждаем идею написания, разработки Избирательного кодекса Московской области», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что он станет основополагающим документом на выборах в Подмосковье и будет регулировать организацию выборов всех уровней.

«Мы должны все время совершенствовать законодательство, тем более оно меняется», - добавила Хаймурзина.

Ранее председатель Мособлизбиркома сообщила, что дату проведения выборов губернатора Подмосковья утвердят 7 июня.