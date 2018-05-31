РИАМО - 31 мая. Среднестатистическому алиментщику от 30 до 42 лет, он часто меняет место работы, большинство страдает алкогольной и другими видами зависимости, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Судебными приставами Московской области составлен «Портрет среднестатистического должника по алиментным платежам». Это мужчина в возрасте с 30 до 42 лет. Из почти 27 тысяч всех мужчин-алиментщиков Подмосковья, к данной группе принадлежат почти 60%, что составляет свыше 16 тысяч человек. Примерно треть из них трудоустроены, либо часто меняют места работы, но не предоставляют информацию в службу», – говорится в сообщении.

Большая часть из данной категории неплательщиков либо перебиваются разовыми заработками, либо находятся на содержании второй/третьей супруги или престарелых родителей.

«Для недобросовестных родителей, уклоняющихся от своих прямых обязанностей – растить, воспитывать и выплачивать средства на содержание несовершеннолетних детей – характерно низкое чувство ответственности, которое становится одной из причин их общей неуспешности в жизни. Они предпочитают не решать возникающие проблемы, а уходить от них. Отсюда частые смены мест работы, повторные браки, алкогольная и иная зависимости», – отметила психолог УФССП России по Московской области Инга Чеснокова.

Среди мужчины в возрасте 42-54 лет почти вдвое меньше должников по алиментным обязательствам – около 7 тысяч. Когда такие недобросовестные отцы достигают пенсионного возраста и у них появляется официальный источник дохода, который нельзя спрятать от своих детей и судебных приставов, ситуация резко улучшается: среди мужчин 54-66 лет всего чуть больше 700 должников, а среди тех, кто достиг порога в 66 лет, всего 25 недобросовестных отцов.

Молодых людей, с 18 до 30 лет, не выполняющих свой родительский долг, в Подмосковье насчитывается порядка 3 тысяч. Хотя среди них и есть незначительный процент лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, по большей части они просто не трудоустроены. Алиментщики этой возрастной категории чаще идут на контакт и принимают направления в Центры занятости населения. Также молодые отцы чаще идут на примирение со своей бывшей супругой и возобновляют отношения.

Чуть более 14% всех должников по алиментным обязательствам составляют женщины, их в Подмосковье 4,5 тысячи. Это самая проблемная категория. Такие горе-матери лишены родительских прав, часто страдают алкогольной или наркотической зависимостью, ведут асоциальный образ жизни. Если среди родственников не нашлось тех, кто взял на себя заботу о детях, они признаются социальными сиротами и проживают на обеспечении государства.

В отношении неплательщиков алиментов, которых в Подмосковье более 31,5 тысячи, судебные приставы применяют весь спектр мер принудительного исполнения. С начала года с них взыскано в пользу детей почти 240 миллионов рублей. При этом к административной ответственности привлекли более 3 тысяч человек, к уголовной – более 500 алиментщиков.