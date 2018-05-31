РИАМО – 31 мая. Президент России Владимир Путин 1 июня примет в Москве наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Аль Нахайяна, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шейх Аль Нахайян прибыл в столицу с рабочим визитом.

«В рамках встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в экономической отрасли», – говорится в сообщении.

Стороны обсудят актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Аль Нахайян подпишут документ о стратегическом партнерстве между Москвой и Абу-Даби.