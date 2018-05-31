РИАМО - 31 мая. Тополиный пух может исчезнуть с московских улиц через 10 – 15 лет благодаря постепенной замене на «непушащие» породы, в столице высаживают три породы тополя, которые не выделяют пух, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Департаментом природопользования в рамках работ по акциям «Миллион деревьев», «Лунка в лунку» высаживаются «непушащие» породы тополей, которые позволят в будущем ликвидировать пух. По словам главы департамента Антона Кульбачевского, тополиный пух может исчезнуть в столице через 10-15 лет. В этом сезоне цветение тополей и их пушение, скорее всего, закончатся в первой половине июня», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Москве высаживают три породы тополя, которые не выделяют пух – это тополь Берлинский, тополь Симона и тополь Черный.

«Тополь является быстрорастущей породой, за короткое время дает большой объем фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает фитонцидными свойствами. Всего на территории города Москвы произрастает более 500 тысяч тополей разных видов. К «пушащим» тополям относят женские особи, поскольку на них образуются семена. Проблема с пухом решается путем высаживания только мужских особей», - добавил собеседник агентства.