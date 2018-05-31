РИАМО - 31 мая. Российская столица отпразднует свой очередной день рождения 8 сентября, сообщил в четверг в ходе заседания городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в столице заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

На заседании обсуждалась возможность оказать содействие со стороны правительства Москвы в организации на территории столицы съемок кинокартин, в которых отражен образ исторической или современной Москвы.

«Самое главное, чтобы (съемки - ред.) не попали на чемпионат мира. Следующая проблема, которая может возникнуть после чемпионата, - День города. Заранее говорим, он будет у нас 8 сентября», - сказал Печатников.

Заммэра также подчеркнул, что съемки кинокартин на определенных локациях в столице в период чемпионата мира по футболу ограничены по решению президента РФ. Ограничения необходимы в целях обеспечения безопасности.

В прошлом году Москва отмечала свое 870-летие 9 и 10 сентября. Тверскую улицу в центре столицы на время празднований украсили 200 арт-объектов.