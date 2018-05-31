РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Сотрудники УМВД России подмосковного Королева задержали троих местных жителей, у которых изъяли почти 500 таблеток синтетического наркотического средства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств установили и задержали троих местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет.

«При проведении обыска по месту фактического проживания одного из подозреваемых полицейскими обнаружено и изъято почти 500 разноцветных таблеток. Результаты химического исследования показали, что изъятые таблетки являются синтетическим наркотическим средством, общей массой более 150 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков», а также по статье 30 и статье 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков». Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.