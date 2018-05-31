РИАМО - 31 мая. Ярмарка «Шоколадная сказка», приуроченная к Международному дню защиты детей, пройдет с 1 по 3 июня в подмосковном Одинцове, посетителям предложат шоколадный фонтан, цирковое представление, а также сезонные ягоды и сладости, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Тематические ярмарки, приуроченные к Международному дню защиты детей, будут работать во многих муниципальных образованиях Московской области в предстоящие выходные.

«На тематической ярмарке «Шоколадная сказка», приуроченной к Международному дню защиты детей, которая пройдет с 1 по 3 июня на Привокзальной площади в Одинцове, помимо привычных продуктов и товаров, будут представлены: более 15 видов зефира, сезонные ягоды, шоколад и шоколадные конфеты ручной работы», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Ежедневно на ярмарке будут работать шоколадный фонтан, мастер-классы по росписи печенья сахарными красками, конкурсы, вручение сладких призов и подарков.

Кроме того, 1 июня запланировано выступление веселых клоунов, шоу мыльных пузырей, музыкальные подарки от юных артистов Школы мюзикла, а также анимационное представление «Алиса в стране чудес». Спектакль «Кот в сапогах» и анимационная программа с клоунами пройдут 2 июня, а 3 июня покажут цирковое представление.