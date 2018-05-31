РИАМО - 31 мая. Московский зоопарк приглашает отпраздновать День защиты детей, 1 июня маленькие посетители смогут принять участие в играх и конкурсах, познакомятся с повадками обитателей зоосада, послушают музыку, сообщается на сайте зоопарка.

«Первого июня Московский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в праздновании Дня защиты детей. Специально для наших юных гостей и их родителей мы приготовили насыщенную и разнообразную программу, в которой развлекательные активности соседствуют с образовательными мероприятиями»,- отмечается в сообщении.

Так, в 11:00 в игровой зоне у павильона «Дом птиц» детей ждут всевозможные мастер-классы, занимательные игры и конкурсы, участники которых смогут проверить свою смекалку, ловкость и знания о мире животных. Юные гости зоопарка узнают много нового об удивительных обитателях зоопарка, познакомятся с их необычными повадками и особенностями.

В 10:00 и 15:00 на территории зоопарка пройдут инклюзивные программы «Зоопарк наощупь» и «Один день в зоопарке». Благодаря этим специально разработанным активностям дети с особенностями развития смогут по-настоящему познакомиться с зоопарком и его обитателями и получить незабываемые впечатления.

«В 14:00 мы приглашаем всех желающих на концерт «Московский зоопарк, или Кто чему научится». Для детей и их родителей прозвучит авторская музыка современных отечественных композиторов. Артисты филармонии и преподаватели Смоленского государственного института искусств под руководством Николая Писаренко, заслуженного деятеля искусств РФ, представят блистательную вокально-инструментальную программу, сыгранные ими мелодии надолго останутся в памяти каждого слушателя!» - добавляется в сообщении.

Также по традиции в День защиты детей театр Московского зоопарка поздравит маленьких пациентов Филатовской больницы и сыграет для них спектакль «Возращение лягушки путешественницы».

Участие во всех праздничных мероприятиях бесплатное, необходимо только предварительно зарегистрироваться по телефону: +7(499)255-57-63.