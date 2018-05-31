РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В подмосковном Королеве с 21 по 28 мая заверили комплексный ремонт 14 подъездов в многоквартирных домах, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«На прошедшей неделе был завершен комплексный ремонт 14 мест общего пользования. Работы выполнялись силами управляющих компаний ОАО «Жилсервис» и ОАО «Жилкомплекс»», – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году в городе запланирован ремонт 760 подъездов многоквартирных домов.

В текущем году в Королеве также планируется провести капитальный ремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства ЖКХ Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.