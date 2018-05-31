РИАМО - 31 мая. Гостиницу с апартаментами и подземной автостоянкой в районе Пресненский в центре Москвы планируют ввести в эксплуатацию летом 2018 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Отель расположен по адресу: Электрический переулок, владение 10, строение 1.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. После устранения замечаний итоговой проверки и предъявления исполнительной документации будет рассмотрен вопрос о вводе гостиницы в эксплуатацию. Сдать объект планируется этим летом», – сказал Антосенко.

Общая площадь 6-7-этажного комплекса составит 2,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместится входная группа со стойкой регистрации и серверной, а также кафе на 40 мест. На этажах со второго по пятый будут апартаменты, на шестом – пентхаус свободной планировки. Седьмой этаж – это техническая надстройка для размещения инженерного оборудования. Главный вход в здание создадут со стороны Электрического переулка.

Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 12 машино-мест. Заезд в автостоянку организуют со стороны бокового проезда при помощи парк-лифта.

Гостиница возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Инвестиционная компания «Приоритет».

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гостиницы в Электрическом переулке привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.