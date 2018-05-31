РИАМО - 31 мая. Сотрудники МВД России одновременно в десяти городах России, включая Москву, задержали подозреваемых в организации интим-салонов, шестеро подозреваемых арестованы, еще один находится под подпиской о невыезде, сообщается на сайте министерства.

«Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике совместно с оперативниками других регионов и бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятие проституцией. Спецоперация по задержанию всех участников криминального бизнеса прошла одновременно в 10 городах России: Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре, Перми», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полиция пресекла противоправную деятельность более 60 лиц, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых за деньги оказывались услуги интимного характера. Во всех заведениях проведены обыски, изъяты денежные средства, добытые преступным путем. Возбуждены уголовные дела.

В отношении шестерых подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде ареста, еще один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.