РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Жители Подольска смогут посетить бесплатный детский спектакль «Вперед, Котенок!», подготовленный театральным коллективом «Свеча», во Дворце культуры «Октябрь» 4 июня, сообщается на сайте культурного учреждения.

«ДК «Октябрь» приглашает весело и с пользой провести время каникул. Четвертого июня состоится спектакль театрального коллектива «Свеча» – «Вперед, Котенок!». Это добрая история о маленьком котенке и одуванчике, об их дружбе и о том, как важно помогать друг другу», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить на малой сцене ДК и начнется в 10:30. Посмотреть историю смогут все желающие бесплатно.