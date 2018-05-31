РИАМО - 31 мая. Книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве в четверг, посетителей фестивальных площадок ждут более 500 различных мероприятий, среди которых лекции писателей, выставки, выступления музыкантов и танцоров, а также детская развлекательная программа, передает корреспондент РИАМО.

Литературный праздник открылся на Красной площади. В первый день фестиваля для зрителей на главной сцене выступает Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Вечером на сцене дадут представление актеры Московского художественного театра имени Чехова.

По словам волонтера фестиваля, с момента открытия фестиваля работают не только многочисленные отделы с литературой, но и шатры, где доступны видеоматериалы и викторины о русских писателях.

Всего на фестивале «Красная площадь» представлены около 50 регионов России, среди которых Ставропольский и Камчатский край, Крым и Сахалинская область.

«Информацию о любом издании или авторе, включая время и место его выступления на фестивале, можно узнать через интерактивный экран, где содержатся анонсы конкретных мероприятий», - добавила волонтер.

По ее словам, в рамках детской программы проходят образовательные интерактивы, мастер-классы по рисованию и другим предметам, викторины.

В день старта фестиваля зрители также увидели новый проект электронной нотной библиотеки, разработанный совместно с Российской государственной библиотекой.

Впервые фестиваль «Красная площадь» прошел в 2015 году, который был объявлен в России Годом литературы.