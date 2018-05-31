РИАМО - 31 мая. Московский метрополитен переходит на бесстыковой путь, эту технологию, за счет которой поезд проезжает тише и плавнее, уже применили более чем на 100 километрах новых и ранее открытых участках линий, до конца года проложат еще 67 километров таких путей, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С каждым годом совершенствуются технологии, применяемые для развития метрополитенов. Мы реализуем у себя только проверенные и лучшие из них, чтобы сделать движение вагонов плавнее и тише, уменьшить вибрации. В этом году мы уложим еще более 67 километров бесстыкового пути», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, к концу 2021 года эту технологию применят на протяжении более 590 километров, то есть порядка 80% от развернутой длины главных путей. Пассажиры сразу ощутят результат этой работы, а стук колес по рельсам постепенно уйдет в прошлое.

Как говорится в сообщении, новая технология сохраняет долговечность рельсов и шпал Московского метрополитена. Кроме того, бесстыковой путь требует меньших затрат на текущее обслуживание и ремонт, за счет чего предприятию удается экономить. Для перехода на бесстыковой путь в Московском метрополитене используются лучшие отечественные материалы, а работы ведутся опытными мастерами.

Укладывать бесстыковой путь можно только по ночам, когда отсутствует пассажирское движение. Специалисты очень ограничены по времени: в их распоряжении есть не более двух часов ночью, пока снято напряжение с контактного рельса. Таковы нормы безопасности.

«Бесстыковой путь укладывается в тоннелях метро поэтапно на участках разных линий. Бросить все силы на одну линию нельзя, потому что по ночам в метро курсируют хозяйственные поезда, выполняющие необходимое текущее обслуживание инфраструктуры метро. Отметим, что бесстыковой путь не укладывают в оборотных тупиках и на прочих хозяйственных участках метро», - отмечается в сообщении.

Масштабные работы по переходу на бесстыковой путь начались в 2017 году. Сейчас по этой технологии уложено уже более 72 километров путей на участках Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской, Кольцевой, Арбатско-Покровской линий.

Еще 33 километра бесстыкового пути были изначально установлены на новых участках метро, в том числе на Люблинско-Дмитровской линии от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» и на первом участке Большой кольцевой линии.

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